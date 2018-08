In einem Prozess um einen verweigerten Handschlag hat ein schwedisches Gericht einer muslimischen Frau Entschädigung zugesprochen.

Darüber berichtet die BBC. Die Frau hatte in einem Vorstellungsgespräch einem Mann nicht die Hand gegeben und stattdessen als Geste des Grußes ihre Hand an das Herz gelegt. Das Gespräch wurde daraufhin abgebrochen. Die Firma muss ihr nun umgerechnet etwa 3.800 Euro zahlen.



Die Firma in Uppsala hatte argumentiert, dass ihre Mitarbeiter gehalten sind, Männer und Frauen gleich zu behandeln. Es sei deshalb nicht akzeptabel, wenn auf Basis des Geschlechts ein Handschlag verweigert würde.



Das Gericht erklärte dagegen, die Weigerung der Frau aus religiösen Gründen sei durch die Europäische Konvention für Menschenrechte geschützt. Es sei nachteilig für Muslime, wenn die Firma auf eine bestimmte Form des Grußes bestehe.