In Stockholm haben mehr als 200 Neonazis unter lautstarkem Protest ihrer Gegner demonstriert.

Die Polizei hatte die Kundgebung der rechtsextremen "Schwedischen Widerstandsbewegung" auf einem Platz in der Innenstadt genehmigt. Die Organisation gilt als rassistisch und antisemitisch und richtet sich gegen die EU und die Einwanderung sowie gegen die Rechte von Homosexuellen.



Am Rande des Platzes sammelten sich hunderte Gegendemonstranten, darunter auch Schwedens Kulturministerin Bah Kuhnke. Die beiden Gruppen blieben durch ein großes Aufgebot an Sicherheitskräften voneinander getrennt. Die Kundgebungen verliefen friedlich. Schwedens Regierungschef Löfven zeigte sich entschlossen, für ein Verbot von Neonazi-Organisationen zu kämpfen.