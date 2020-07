Die schwedische Nobelstiftung hat wegen der Coronavirus-Pandemie ihr traditionelles Bankett im Dezember abgesagt, das erste Mal seit 1956.

Das Bankett bildet den Abschluss der sogenannten Nobelwoche, in der die Preisträger des Jahres zu Gesprächen und zur Preisverleihung in die schwedische Hauptstadt Stockholm kommen.



Die Arbeit der diesjährigen Preisträger werde auf unterschiedliche Art und Weise hervorgehoben, teilte die Stiftung weiter mit. Die Gewinner werden ihre Auszeichnungen voraussichtlich in ihren Heimatländern oder in Botschaften erhalten. - Das Bankett findet jährlich am 10. Dezember statt.