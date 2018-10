In Schweden hat der Vorsitzende der oppositionellen Mitte-Rechts-Allianz, Kristersson, von Parlamentspräsident Norlen den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten.

Norlen sagte in Stockholm, Kristersson habe insgesamt bessere Karten als der kommissarische Ministerpräsident Löfven. Dieser hatte in der vergangenen Woche eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren. Die Regierungsbildung dürfte schwierig werden, weil weder die Allianz von Kristersson noch die rot-grüne Koalition unter Löfven die absolute Mehrheit bei der Wahl am 9. September erhalten hatte. Kristersson hat nun zwei Wochen Zeit, um eine Regierung zu bilden. Sollte dies nicht gelingen, wird ein anderer Parteichef den Auftrag dazu erhalten.