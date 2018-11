Das schwedische Parlament soll in der kommenden Woche über den künftigen Ministerpräsidenten abstimmen.

Ein Parlamentssprecher nannte den 14. November als möglichen Termin. Zur Wahl stellt sich aller Voraussicht nach der Spitzenkandidat des bürgerlichen Bündnisses, Kristersson. Ob er eine Mehrheit hinter sich bringen kann, gilt als offen. In den vergangenen Wochen war sowohl Kristersson als auch der geschäftsführende Ministerpräsident Löfven mit dem Auftrag zur Regierungsbildung gescheitert. Bei der Wahl am neunten September hatte weder das konservative noch das sozialdemokratische Lager eine Mehrheit im Reichstag in Stockholm erreicht.