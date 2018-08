Vermummte Jugendliche haben in der Nacht im Südwesten Schwedens Dutzende Autos in Brand gesetzt und die Polizei angegriffen.

Nach Medienberichten wurden allein in Göteborg mindestens 88 Fahrzeuge zerstört oder schwer beschädigt, in Trollhättan weiter nördlich spielten sich in der Nacht ähnliche Szenen ab. Dort seien Polizisten mit Steinen beworfen worden.



Die Polizei prüft, ob es sich um eine koordinierte Aktion gehandelt hat. Möglicherweise hätten sich die Täter über soziale Medien abgesprochen. Über die Hintergründe liegen bisher keine Erkenntnisse vor.