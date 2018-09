In Schwedens zweitgrößter Stadt Göteborg hat es ein ganz spezielles Rockfestival gegeben - nämlich ausschließlich von und für Frauen.

Transgender waren zugelassen, aber keine Männer - auch keine männlichen Sicherheitskräfte oder Journalisten. Grund für das männerfreie Event waren sich häufende sexuelle Angriffe auf Frauen bei Musikfestivals in den vergangenen Jahren. So hatten nach dem mehrtägigen Bravalla-Festival in Norrköping im vergangenen Jahr Frauen in vier Fällen wegen Vergewaltigung und in 23 Fällen wegen sexueller Angriffe Anzeige bei der Polizei erstattet.



Bei der schwedischen Diskriminierungs-Ombudsstelle gingen allerdings mehrere Beschwerden wegen des Männerverbots ein. Die Ombudsstelle will nun prüfen, ob so ein Festival mit dem schwedischen Antidiskriminierungsgesetz vereinbar ist.