In Schweden zeichnet sich eine neue Regierung ab.

Die Sozialdemokraten gaben bekannt, sie hätten sich mit Spitzenvertretern der Zentrumspartei, den Grünen und den Liberalen auf wichtige Eckpunkte geeinigt. Sie haben den Vereinbarungsentwurf im Internet veröffentlicht. Dieser umfasst vor allem eine umfangreiche Zusammenarbeit in Etatfragen.



Eine Übereinkunft könnte die monatelange politische Blockade in Stockholm beenden. Allerdings gibt es vor allem bei den Liberalen und in der Zentrumspartei starke Vorbehalte gegenüber einer gemeinsamen Regierung mit Sozialdemokraten und Grünen.