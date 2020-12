Einen Tag nach massiver Kritik des schwedischen Königs am Umgang seines Landes mit der Corona-Pandemie hat die Regierung einen Strategiewechsel eingeleitet.

Ministerpräsident Löfven teilte mit, für einen Monat würde der öffentliche Dienst in allen Bereichen geschlossen, die nicht dringend benötigt würden. Damit bleiben beispielsweise Museen, Bibliotheken und Schwimmbäder bis zum 24. Januar geschlossen. Auch werde den Bürgerinnen und Bürgern empfohlen, in Bussen und Bahnen eine Maske zu tragen. Das Nichtbefolgen werde aber nicht unter Strafe gestellt. Die schwedische Gesundheitsbehörde warnte, ein Mundschutz sollte niemals als Ersatz oder Alternative zur Distanzierung angesehen werden.

"Geht um Leben und Tod"

Löfven forderte die Schweden auf, ihre sozialen Kontakte zu begrenzen und möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Einkaufszentren, Geschäfte und Fitness-Studios sind aufgerufen, die Anzahl der Kunden zu begrenzen, um Gedränge zu vermeiden. Löfven betonte, man könne nicht zum normalen Alltagsleben zurückkehren. Bei einer Pandemie gehe es um Leben oder Tod.

Massive Kritik des Königs

König Carl Gustav hatte im schwedischen Fernsehen den Umgang mit der Corona-Pandemie in seinem Land für gescheitert erklärt. Es sei furchtbar, dass so viele Menschen an dem Virus gestorben seien, sagte er. Das Leid in vielen Familien und im gesamten schwedischen Volk sei enorm. Er denke vor allem an diejenigen, die sich nicht von ihren verstorbenen Familienmitgliedern hätten verabschieden können. In Schweden sind inzwischen mehr als 7.800 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Auf einen kompletten Lockdown will die Regierung allerdings vorerst verzichten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 18.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 18.12.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 14.12.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 16.12.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 30.11.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 14.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Positive Beispiele: Kann Deutschland von anderen Ländern lernen? (Stand 3.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 14.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.