Das Affenpocken-Virus unterm Mikroskop (picture alliance / AP Photo)

Der Schritt ermögliche es, Maßnahmen zum Infektionsschutz zu ergreifen, um die weitere Ausbreitung zu verhindern, teilte die Regierung in Stockholm mit. Wichtig sei auch, dass die Informationen Risikogruppen erreichten und dass die Gesundheitsdienste darauf vorbereitet seien, Verdachtsfälle zu behandeln und zu verfolgen. Im Großraum der Hauptstadt war am Donnerstag der erste Fall von Affenpocken in Schweden registriert worden. Gestern war erstmals auch in Deutschland eine Infektion nachgewiesen worden.

Anschließend erklärte Bundesgesundheitsminister Lauterbach, er gehe davon aus, dass das Virus nicht so leicht übertragbar sei und der Ausbruch schnell eingegrenzt werden könne.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.