Der Fall eines in Schweden inhaftierten amerikanischen Musikers führt zu Spannungen zwischen den Regierungen in Washington und Stockholm.

US-Präsident Trump telefonierte mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Löfven, um eine Freilassung des Rappers A$AP Rocky zu erwirken - ohne Erfolg. Daraufhin schrieb Trump auf Twitter, er sei sehr enttäuscht wegen Löfvens "Handlungsunfähigkeit", und fügte hinzu: "Schweden hat unsere afroamerikanische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten im Stich gelassen". Löfven hatte Trump auf die Unabhängigkeit der schwedischen Justiz hingewiesen.



Der 30 Jahre alte US-Rapper A$AP Rocky ist wegen Körperverletzung angeklagt. Er war nach einem Auftritt auf dem Stockholmer "Smash"-Festival festgenommen worden, weil er einige Tage vorher einen Mann zusammengeschlagen haben soll. Die Schlägerei wurde in einem Video festgehalten, das den Musiker belastet. Er selbst gibt an, er sei verfolgt worden und habe sich verteidigt. Die Gerichtsverhandlung soll am Dienstag beginnen.