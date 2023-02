NATO-Verteidigungsminister-Treffen

Verteidigungsminister Boris Pistorius: "Sky Shiels" wichtiger Schritt zu mehr kollektiver Sicherheit. (AP / Markus Schreiber)

Das teilte Bundesverteidigungsminister Pistorius am Rande des NATO-Treffens mit seinen Amtskollegen in Brüssel mit. Eine entsprechende Erklärung soll noch heute unterzeichnet werden. Die Teilnahme beider Länder am sogenannten "Sky Shield" sei ein wichtiger Schritt zu mehr kollektiver Sicherheit, erklärte der SPD-Politiker.

In Brüssel beraten heute die NATO-Verteidigungsminister zum Abschluss ihres zweitägigen Treffens über die Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses. Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist geplant, die Zahl der Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft von 40.000 auf 300.000 zu erhöhen. Zudem soll vor allem an der Ostflanke die Luftverteidigung verbessert werden. Weitere Themen sind unter anderem gemeinsame Anstrengungen zum Ausbau der Waffen- und Munitionsbestände und die Entwicklung der Verteidigungsausgaben.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.