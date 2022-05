NATO-Beitritt

Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos (Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa)

Das bestätigte der spanische Ministerpräsident Sanchez am Rande des Weltwirtschaftforums in Davos. Schweden und Finnland hatten vergangene Woche als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg offiziell ihre NATO-Beitrittsanträge in Brüssel eingereicht. Fast alle Staaten signalisierten die Bereitschaft für eine rasche Aufnahme, die Türkei droht jedoch mit einem Veto.

Der finnische Außenminister Haavisto teilte mit, dass sowohl Finnland als auch Schweden Delegationen nach Ankara schicken werden. Die türkische Regierung wirft den skandinavischen Ländern vor, nicht genug gegen Terrororganisationen wie die PKK zu unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.