Die schwedische Ministerpräsidentin Andersson signalisiert der Türkei im Streit über die geplante NATO-Mitgliedschaft ihres Landes Dialogbereitschaft. (AP/Henrik Montgomery/TT)

Das erklärten die schwedische Ministerpräsidentin Andersson und der finnische Präsident Niinistö nach Telefongesprächen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Andersson betonte im schwedischen Fernsehen, sie habe gegenüber Ankara deutlich gemacht, dass man eindeutig hinter der Einstufung der verbotenen kurdischen Partei PKK als Terrororganisation stehe.

"Unterstützung für terroristische Organisationen beenden"

Erdogan hatte laut seinem Büro in dem Gespräch mit der schwedischen Ministerpräsidentin erneut gefordert, Schweden müsse seine politische und finanzielle Unterstützung sowie Waffenlieferungen für "terroristische Organisationen" beenden. Ähnlich äußerte sich der türkische Staatschef den Angaben zufolge in seinem Gespräch mit dem finnischen Präsidenten. Niinistö erklärte nach seinem Telefonat mit Erdogan, man habe offene und direkte Gespräche geführt. Finnland verurteile jede Form von Terrorismus.

Veto-Drohung bekräftigt

Erdogan telefonierte auch mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. In diesem Gespräch bekräftigte er indirekt seine Drohung, notfalls ein türkisches Veto gegen den Beitritt Schwedens und Finnlands einzulegen. Wenn die beiden Staaten nicht deutlich zeigten, dass sie in grundlegenden Fragen - insbesondere im Kampf gegen den Terrorismus - solidarisch mit der Türkei seien, werde sein Land die beiden neuen Nato-Mitgliedschaft dieser Länder nicht positiv betrachten.

Weiterführende Informationen

Schweden und Finnland hatten in dieser Woche offiziell ihre NATO-Beitrittsanträge in Brüssel eingereicht. Die Türkei stellt sich bislang gegen eine Mitgliedschaft der beiden nordischen Länder. Erdogan bezieht sich mit seiner Forderung, die Unterstützung für terroristischer Gruppierungen zu unterlassen, auf die Kurden-Miliz YPG in Syrien. Anders als die PKK wird diese im Westen nicht als Terrorgruppe betrachtet.

