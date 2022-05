Die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson (AP/Henrik Montgomery/TT)

Die Delegationen der Kandidatenländer kamen mit dem Sprecher von Präsident Erdogan, Kalin, und dem stellvertretenden Außenminister Önal zusammen. Die Gespräche dauerten etwa fünf Stunden. Details wurden nicht bekannt. Das NATO-Mitglied Türkei hat Vorbehalte gegen den Beitritt Schwedens und Finnlands. Ankara gibt an, die beiden Länder unterstützten die als Terrororganisation eingestufte Kurdische Arbeiterpartei PKK. Die schwedische Ministerpräsidentin Andersson sagte in Stockholm, ihr Land schicke weder Geld noch Waffen an Terrororganisationen.

