NATO-Beitritt

Schweden und Finnland wollen der NATO beitreten. (picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki)

Das Militärbündnis teilte nach einem Treffen der Unterhändler in Brüssel mit, alle seien sich einig gewesen, dass eine rasche Ratifizierung der Mitgliedschaft in jedermanns Interesse liege. Der schwedische Chefunterhändler Strenstrom sagte, die Türkei habe konkrete Schritte der skandinavischen Länder gewürdigt, mit denen die Bedenken Ankaras gegen eine Aufnahme ausgeräumt werden sollen. Die drei Länder hätten sich auf weitere Treffen verständigt.

Der Sprecher des türkischen Präsident Erdogan erklärte, die Schritte, die beide Länder unternommen hätten, seien zwar positiv, reichten aber nicht aus.

Schweden und Finnland hatten als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine die Aufnahme in das Militärbündnis beantragt. Die Türkei blockiert dies jedoch. Die Regierung in Ankara fordert vor allem von Schweden ein härteres Vorgehen gegen kurdische Aktivisten, die in der Türkei als Terroristen gelten. Stockholm legte inzwischen einen Vorschlag für härtere Terrorgesetze vor.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.