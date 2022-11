Bedingung der Türkei für Nato-Beitritt

Das schwedische Parlament (TT NEWS AGENCY/AP/Claudio Bresciani)

Fast 280 von gut 350 Abgeordneten stimmten in Stockholm für die Änderung, nur die oppositionelle Linkspartei votierte dagegen. Die Türkei hatte ihre Zustimmung zum schwedischen Nato-Beitritt von diesem Schritt abhängig gemacht. Die Änderung tritt am 1. Januar in Kraft.

Künftig kann die schwedische Regierung damit neue Gesetze einführen, die die sogenannte "Vereinigungsfreiheit" einschränken, wenn es sich um Vereinigungen handelt, die an Terrorismus beteiligt sind oder ihn unterstützen. Bislang hatte Schweden seine Anti-Terror-Gesetze vergleichsweise liberal gestaltet, um die Vereinigungsfreiheit zu schützen. So waren etwa Anklagen wegen der reinen Mitgliedschaft in einer Gruppe, die unter dem Verdacht eines terroristischen Hintergrunds steht, nicht zulässig.

Außerdem wird Auslandsspionage unter Strafe gestellt und ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Die Änderungen bedeuten auch Einschränkungen des Rechts, geheime Informationen über die internationale Zusammenarbeit Schwedens zur Veröffentlichung an Medien weiterzugeben.

