Nato-Beitritt

Schweden will Antrag auf NATO-Mitgliedschaft stellen

Schweden will die Mitgliedschaft in der NATO beantragen. Das gab Ministerpräsidentin Andersson in Stockholm bekannt. Damit bricht Schweden unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit seiner langen Tradition der Bündnisfreiheit

16.05.2022