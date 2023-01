Russischer Angriffskrieg

Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson (Anders Wiklund/TT News Agency/AP/dpa)

Außerdem werde Schweden das Artilleriesystem Archer zur Verfügung stellen, kündigte Ministerpräsident Kristersson in Stockholm an. Eine konkrete Zahl nannte er nicht. Schweden verfügt über 48 Archer-Systeme. Insgesamt hat das neue schwedische Unterstützungspaket den Angaben zufolge ein Volumen von umgerechnet knapp 390 Millionen Euro. Schweden rückt mit den geplanten Lieferungen von seiner Haltung ab, keine Waffen an ein Land zu liefern, das sich im Krieg befindet.

Schweden führt gegenwärtig den rotierenden Vorsitz im Rat der EU. Das Land hat sich zudem um eine Mitgliedschaft in der Nato beworben.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.