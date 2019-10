Die Nobelpreise für Literatur für die Jahre 2019 und 2018 gehen an Peter Handke und Olga Tokarczuk. Das gab ein Sprecher der neu formierten Jury am Donnerstagmittag in der Schwedischen Akademie in Stockholm bekannt. Beide Preisträger erhalten jeweils neun Millionen schwedische Kronen.

Der produktive Österreicher Handke (u.a. "Wunschloses Unglück") wird ausgezeichnet "für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlichem Erfindungsreichtum die Ränder und Besonderheiten der Lebens als Mensch". "Ist es wahr?", habe er gesagt, als das Komitee ihn am Telefon erreichte.

Die polnische Autorin Olga Tokarczuk (u.a. "Ur und andere Zeiten") wird ausgezeichnet "für eine erzählerische Imagination, die mit enzyklopädischer Leidenschaft die Grenzüberschreitung als eine Lebensform darstellt".

(Deutschlandradio / Susanne van Loon)Literaturnobelpreis 2019 - Preis gerettet, Akademie angeschlagen

Für Dlf-Literaturkritiker Hubert Winkels hätte sich nach dem Skandal um den Literaturnobelpreis mehr ändern müssen. Man hätte sich mit gleichem Namen neu erfinden müssen. Das sei aber nicht geschehen.

Der Literaturnobelpreis wird diesmal für zwei Jahre vergeben, nachdem die Vergabe 2018 ausgesetzt wurde. Grund dafür war ein Skandal um Jean-Claude Arnault, den Ehemann von Katarina Frostenson, Akademiemitglied und Dichterin. Zahlreiche Frauen warfen Arnault vor, sie missbraucht zu haben.

Zudem gab es Vorwürfe gegen das Ehepaar wegen persönlicher Vorteilnahme und Verrat der Preisträgernamen vor der Bekanntgabe. Einige Akademiemitglieder legten aus Protest ihre Arbeit nieder.

. (picture alliance / dpa-Zentralbild / Arno Burgi)Thomas Steinfeld: Skandal hat den Literaturnobelpreis im Wert gesenkt

Die Schwedische Akademie und das Ansehen des Literaturpreises hätten durch den Skandal um sexuelle Übergriffe und Korruption schwer gelitten, sagte der Journalist, Übersetzer und Schriftsteller Thomas Steinfeld im Dlf.

Leer ging auch bei der diesjährigen Preisvergabe die immer wieder gehandelte Kanadierin Margret Atwood (u.a. "Der Bericht der Magd", "Die Zeuginnen") aus. Als vielversprechende Kandidatinnen wurden ferner Atwoods Landsfrau Anne Carson gehandelt, ferner Can Xue aus China, Scholastique Mukasonga aus Ruanda und die karibikstämmige Französin Maryse Condé.

Im Vorfeld der Preisvergabe gab es Kritik, es würden überdurchschnittlich viele Männer und Schriftsteller aus Europa ausgezeichnet.