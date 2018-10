Der sogenannte Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die US-Ökonomen William Nordhaus und Paul Romer. Dies gab die Königlich-Schwedische Wissenschaftsakademie in Stockholm bekannt. Die beiden würden für ihre Forschung in den Bereichen Klimawandel und Innovation geehrt, hieß es.

Die Auszeichnung ist mit umgerechnet rund 870.000 Euro dotiert. Der Preis für die Wirtschaftswissenschaften geht im Gegensatz zu den anderen Kategorien nicht auf den Stifter Alfred Nobel zurück, sondern wurde 1968 von der schwedischen Reichsbank ins Leben gerufen.