Aufsteigende Blasen: Die Aufnahme des dänischen Militärs zeigt ein Leck an der Gaspipeline Nord Stream 2 in der Ostsee. (imago / UPI Photo / DANISH DEFENCE)

Man gehe von schwerer Sabotage aus, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Stockholm. Die Ermittler hätten Sprengstoffspuren sowie Fremdkörper am Meeresboden gefunden. Dänemark hatte letzten Monat mitgeteilt, eine vorläufige Untersuchung habe ergeben, dass die Lecks durch starke Explosionen verursacht worden seien.

Ende September waren insgesamt vier Lecks an den Gas-Pipelines in der Ostsee entdeckt worden, eines davon in schwedischen Gewässern. Nord Stream 2 war zwar fertiggestellt, aber wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine nie in Betrieb genommen worden.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.