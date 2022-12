Staatliches Institut Isof

Schwedische Sprache von Krisenjahr geprägt

In Schweden haben in diesem Jahr zahlreiche Begriffe im Zusammenhang mit Krieg und Krise Einzug in den Sprachgebrauch gehalten. Dazu gehören "Putinpris" (Putin-Preis) und "energikrig" (Energiekrieg), wie aus der jährlichen Auflistung "Nyordslistan" des staatlichen Sprachinstituts Isof hervorgeht.

27.12.2022