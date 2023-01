Schwieriger NATO-Beitritt

Flagge von Schweden und NATO-Symbol (IMAGO/Sascha Steinach)

Nach Angaben von Chefredakteur Aretakis sind im Rahmen eines Wettbewerbs etwa 200 satirische Beiträge bei dem Blatt eingegangen. Hintergrund ist der geplante NATO-Beitritt Schwedens, der innerhalb des Landes nicht unumstritten ist. Laut jüngster Umfrage stimmen etwa 30 Prozent der schwedischen Bevölkerung einer Aufnahme ihres Landes in das Militärbündnis nicht zu. Schweden braucht die Zustimmung aus Ankara. Außer der Türkei und Ungarn haben alle NATO-Mitglieder den Beitritt gebilligt.

Am Wochenende hatte es in Schweden erneut Proteste gegen die türkische Regierung gegeben. Etwa 600 pro-kurdische Demonstranten gingen auf die Straße. Zudem hielt der bekannte Rechtsextremist Paludan vor der türkischen Botschaft in Stockholm eine genehmigte Kundgebung ab, bei der er auch ein Koranexemplar verbrannte. Zuvor hatten kurdische Aktivisten eine Erdogan-Puppe vor dem Rathaus aufgehängt. Ankara reagierte verärgert. Ein Treffen der Verteidigungsminister wurde vorerst abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.