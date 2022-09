Nach der Parlamentswahl

Ulf Kristersson, der Vorsitzende der Moderaten Partei, gilt als wahrscheinlicher neuer Ministerpräsident in Schweden. (dpa / TT News Agency / Fredrik Sandberg)

Parlamentspräsident Norlén will sich am Vormittag jeweils einzeln mit den Spitzen der Parteien treffen, um auszuloten, wem er den Auftrag erteilt. Es gilt als wahrscheinlich, dass er diesen an den Konservativen Kristersson vergibt. Bei der Wahl am 11. September hatte der Vier-Parteien-Block von Kristersson einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten 176 Sitze im Parlament erringen können, das linksgerichtete Lager der sozialdemokratischen bisherigen Ministerpräsidentin Andersson 173.

Das endgültige Ergebnis der Parlamentswahl hatte gestern die knappe Mehrheit für das konservativ-rechte Lager bestätigt. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten haben bei der Abstimmung ein Rekordresultat erzielt.

