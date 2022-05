Öl-Embargo

Die Raffinerie in Schwedt gehört zu 90 Prozent dem russischen Konzern Rosneft (picture alliance/dpa | Patrick Pleul)

Der parlamentarische Staatssekretär Kellner sagte bei einem Besuch in Schwedt, es gebe Rohölreserven, damit Menschen, Beschäftigte und Unternehmen weiter arbeiten könnten. In Schwedt endet die Erdölpipeline "Druschba" mit Öl aus Russland, das in der Raffinerie PCK verarbeitet wird. Die Raffinerie ist mehrheitlich in Händen des russischen Staatskonzerns Rosneft und hat nach Angaben des Brandenburger Wirtschaftsministeriums 1.200 Beschäftigte.

Die EU-Kommission will spätestens am Mittwoch ihren Vorschlag für weitere Russland-Sanktionen präsentieren.

