Nach seiner Verurteilung zu einer Haftstrafe hat der frühere Trump-Anwalt Cohen erneut Vorwürfe gegen den US-Präsidenten erhoben.

Cohen sagte dem Sender ABC, Trump habe die Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen, die im Wahlkampf 2016 angaben, eine Affäre mit ihm zu haben, persönlich angeordnet. Sein früherer Mandant habe gewusst, dass er damit gegen das Gesetz verstoße. Trump hatte dies zurückgewiesen. Er habe Cohen nie aufgefordert, gegen das Gesetz zu verstoßen, hieß es in einer Twitter-Nachricht.



Cohen war am Mittwoch unter anderem wegen Zahlung illegaler Wahlkampfbeihilfen, Falschaussagen vor dem Kongress und Steuerhinterziehung zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden.