In Nordrhein-Westfalen beteiligten sich Schulen. Kultusministerin Feller hatte erklärte, man wolle damit ein Zeichen der Verbundenheit senden. Auch Kommunen beteiligten sich bundesweit. In vielen deutschen Moscheen werden am Nachmittag Totengebete gesprochen. Für die obersten Bundesbehörden wurde für heute Trauerbeflaggung angeordnet. Mehrere Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern und Hessen setzen ebenfalls ihre Flaggen auf halbmast. Die Deutsche Fußball-Liga und der Deutsche Fußball-Bund empfahlen fürs Wochenende Schweigeminuten bei den Partien der ersten, zweiten und dritten Liga. Auch regionale Verbände wie der Fußballverband Niederrhein baten ihre Vereine, der Opfer in der Türkei und in Syrien zu gedenken.

