Zahlreiche EU-Bürger fordern eine bessere Schweinehaltung.

Wie der Deutsche Tierschutzbund in Bonn mitteilte, wurde eine Petition mit mehr als einer Million Unterschriften an den EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andriukaitis, in Brüssel übergeben.



Der Tierschutzbund beklagt nicht nur die Kastration männlicher Ferkel ohne Betäubung, sondern auch das Kupieren von Schwänzen, das Abschleifen von Zähnen und die Haltung in engen Boxen.