Die Landwirtschaftsminister der Bundesländer haben über ein gemeinsames Vorgehen bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest beraten.

Bei einem Treffen im saarländischen Weiskirchen sagte der Vorsitzende der Agrarministerkonferenz und saarländische Ressortleiter, Jost, man könne sich Streitereien um Zuständigkeiten oder Finanzierungen nicht erlauben. Seine Bundeskollegin Klöckner rief das Ziel aus, das Überspringen der für Schweine tödlichen Viruserkrankung in den Nutztierbestand sowie auf andere Bundesländer zu verhindern. Es gebe bereits einen Krisenstab von Bund und Ländern, ein EU-Team und eine Taskforce. Parallel werde an einem Impfstoff geforscht. In Brandenburg, wo vor zwei Wochen die ersten Fälle auftraten, wurde die Schweinepest mittlerweile in 32 Kadavern nachgewiesen. Inzwischen wird dort ein Drahtzaun zum Schutz vor infizierten Wildschweinen errichtet.



Die Krankheit stellt ein Risiko für die Fleischbranche dar. Das als Absatzmarkt wichtige China hatte bereits kurz nach dem ersten Fund einen Importstopp für deutsches Schweinefleisch verhängt.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.