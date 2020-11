Nach Brandenburg errichtet auch Sachsen einen Zaun, um eine Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern.

Wie die Landesregierung in Dresden bekanntgab, wird heute im Landkreis Görlitz mit der Errichtung der Barriere an der Grenze zu Polen begonnen. Sie soll verhindern, dass infizierte Wildschweine nach Sachsen gelangen.



Die Tierseuche war Anfang des Monats bei einem nahe Bad Muskau geschossenen Wildschwein nachgewiesen worden. Sie ist für Menschen ungefährlich, bedroht aber die Schweine in den Zuchtställen. In Brandenburg ist der Bau eines Zauns bereits fortgeschritten. Dort wurde die Schweinpest bislang bei 140 Wildschweinen nachgewiesen.

