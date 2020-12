In Brandenburg soll zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest die Jagd auf Wildschweine beginnen.

Wie das Verbraucherschutz- und Argarministerium mitteilte, sei das betroffene Gebiet inzwischen vollkommen eingezäunt. Außerdem würden Fallen eingesetzt. Derzeit sind in Brandenburg 182 Fälle der Tierseuche bei Wildschweinen bestätigt. Die Krankheit ist für Menschen ungefährlich, für Wild- und Hausschweine aber fast immer tödlich. Man kann die Schweine nicht impfen. Der erste Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen in Deutschland wurde im September amtlich festgestellt. Die Tiere waren im Juli in Brandenburg verendet.

