Zehn der 28 EU-Staaten sind nach Angaben der EU-Kommission gegenwärtig von der Afrikanischen Schweinepest betroffen.

Gesundheitskommissarin Kyriakides sprach von einer drängenden Herausforderung. Dank der Maßnahmen von Kommission und Mitgliedsstaaten sei es aber gelungen, die Seuche auf einige Flächen in Europa zu begrenzen. In Tschechien sei die Krankheit sogar ausgerottet worden. Nach Angaben von Kyriakides tritt die Schweinepest derzeit unter anderem im Baltikum, in mehreren osteuropäischen Saaten sowie in Italien und Belgien auf.