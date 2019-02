In der Schweiz sollen die Asylverfahren ab Anfang März mit Hilfe von Sammelzentren landesweit beschleunigt werden.

Insgesamt sind erstmal sechs Asyleinrichtungen des Bundes mit 4.000 und später dann 5.000 Plätzen vorbereitet worden. In den Zentren gibt es sowohl Unterkünfte als auch Büros für Behördenvertreter, Anwälte, Übersetzer und Hilfsorganisationen. Das beschleunigte Verfahren wird in der Schweiz als Pilotprojekt schon seit vielen Jahren getestet. Seither haben sich zahlreiche Delegationen aus Ländern etwa das Zentrum in Zürich angeschaut. Das Schweizer Modell floss auch ein in die Planung der deutschen Asylzentren, die im Sommer 2018 zuerst in Bayern eingerichtet wurden und von der Politik als Ankerzentren bezeichnet werden.