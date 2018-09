Die Schweizer Bischofskonferenz wird von einer Debatte darüber überschattet, ob es in der katholischen Kirche einen Zusammenhang gibt zwischen Homosexualität und sexuellem Missbrauch.

Grund ist eine Erklärung des Churer Weihbischofs Eleganti. Er bezichtigte die Schweizer Kirchenverantwortlichen der "Vertuschung", wenn sie verschwiegen, dass Missbrauch in der Kirche "vorwiegend von homosexuellen Tätern" begangen werde.



Eleganti verwies auf Studien, die das belegen würden, und kritisierte: "Wer immer diese Tatsache öffentlich ausspricht, wird diffarmiert und als homophob psychopathologisiert."



Die Bischöfe aus Basel und Sankt Gallen widersprachen Eleganti. Seine Aussagen würden homosexuelle Menschen in ihrer Würde verletzen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Seriöse Anstrengungen, sexuelle Übergriffe künftig einzudämmen, würden dadurch behindert.



Der Kanzler des Bistums Sankt Gallen erklärte, wer eine Verbindung zwischen Homosexualität und Missbrauch herstelle, lenke vom Thema ab. Es gehe um "Machtmissbrauch und nicht um Homsexualität".



Bei der dreitägigen Vollversammlung der Bischöfe sollen neue Zahlen zum Ausmaß sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche in der Schweiz vorgelegt und Richtlinien beschlossen werden, um dagegen vorzugehen.