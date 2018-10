Das Schweizer Bankgeheimnis gilt nur in der Schweiz und nicht im Ausland.

Das entschied das Bundesgericht in Lausanne und bestätigte damit ein Urteil des Zürcher Obergerichts. Die Entscheidung fiel mit 3:2 Stimmen. Konkret ging es um den Fall Elmer. Der frühere Angestellte der Julius-Bär-Bank hatte wiederholt Daten über vermeintliche Steuersünder an ausländische Behörden sowie die Enthüllungsplattform Wikileaks weitergeleitet. Allerdings war er damals nicht in der Schweiz beschäftigt, sondern in einer Niederlassung der Bank auf den Cayman-Inseln.