In der Schweizer Hauptstadt Bern haben rund 20.000 Menschen für Lohngleichheit demonstriert.

Gewerkschaftssprecher sagten, Frauen seien es leid, bei den Gehältern diskriminiert zu werden. Mehr als 40 Organisationen hatten sich für die Demonstration zusammengeschlossen. Sie verlangen strengere Gesetze und Strafen für Lohndiskriminierung.



Geschlechter-Gleichheit ist seit 1981 in der Schweizer Verfassung festgeschrieben. Laut Gewerkschaftsvertretern verdienen die Frauen in der Schweiz dennoch rund 20 Prozent weniger als Männer. Der Nationalrat will morgen über einen Gesetzentwurf beraten, der Maßnahmen gegen Lohndiskriminierung vorsieht.