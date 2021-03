In der Schweiz haben sich die Bürgerinnen und Bürger für ein landesweites Verhüllungsverbot ausgesprochen.

Bei einem Referendum stimmten mehr als 52 Prozent für den Gesetzesvorschlag. Im Land und auch im Ausland wurde lange über die Kampagne debattiert. Alexander Brüggemann von der Katholischen Nachrichten-Agentur hat einige Argumente und Zitate pro und contra Verbot zusammengestellt:

Pro

"Die Burka ist ein politisches Statement gegen die Frau und ist Ausdruck einer Parallelgesellschaft zum freiheitlichen Zusammenleben in der Schweiz. Sie gehört verboten."



"Frauen werden von ihrer Familie gezwungen, ihr Gesicht zu verbergen.

Sie wehren sich nicht gegen ihre Unterwerfung aus Angst vor Bestrafung. Gleichberechtigung wird mit Füßen getreten."



"Die Burka will die körperliche Präsenz der Frau aus der Welt tilgen.

Davon sind alle betroffen, nicht nur jene, die unsichtbar gemacht werden."



"Islamistischer Terror kostet auch im Westen viele Menschenleben.

Seine Anhänger, Migranten wie Konvertiten, zählen in Hunderttausenden; ihr Einfluss wächst im Verborgenen. Lehrer in Frankreich leben in Angst und üben Selbstzensur, um unbehelligt zu bleiben. Die liberale Demokratie reagiert meist abwiegelnd und beschwichtigend."



"Der Liberalismus besitzt beim Islamismus eine Art seltsamer Beißhemmung. Der säkulare Staat weiß wenig mit Glauben anzufangen. Er unterschätzt daher die Bedrohung, die von politischer Theologie ausgeht, und zieht sich auf die fade Position eines 'Anything-goes-Liberalismus' zurück."



"Weil der Islam aus Europa nicht mehr wegzudenken ist, muss dort eingegriffen werden, wo einzelne Strömungen staatsgefährdende Ziele verfolgen."



"Es gibt Frauen, die sich freiwillig für das Tragen eines Nikabs entscheiden. Das macht die Situation aber noch schlimmer. Sie haben sich bewusst entschieden, die Gesellschaft mit einem Symbol der Frauenverachtung zu belasten, indem sie die Flagge der islamischen extremen Rechten zur Uniform wählten."



"Mutige Frauen in arabischen Ländern kämpfen gegen die Vollverschleierung und nehmen den Tod in Kauf, um in Freiheit zu leben. Ihren Kampf hierzulande durch ein Nein beim Referendum zu unterlaufen, bedeutet, die Anliegen des Feminismus in ihr Gegenteil zu verkehren und zu verraten."



"Religiös gebotene Kleidung soll den Träger stets an seine Pflichten erinnern und so sein Verhalten regulieren und kontrollieren."



"Die Behauptung einer Freiwilligkeit beim Tragen der Burka ist kaum zu überprüfen."



"Ganz wenige Menschen machen ganz viel kaputt."



"Ein Verbot bzw. Strafen müssten flexibel gehandhabt werden, zwischen Fällen offenkundiger politischer Provokation und religiöser Bekleidungsfreiheit."

Contra

"Kleidervorschriften gehören nicht in die Verfassung."



"Ich möchte keinem frommen Christen oder Juden vorschreiben, wie er sich kleidet, nur weil mir das nicht passt. Wir begeben uns in Teufels Küche, wenn wir über solche Vorlieben verhandeln. (...) Wir werden damit nicht erreichen, was wir uns alle wünschen: eine bessere Integration von Menschen, die am Mittelalter hängen."



"Der Sinn einer Norm liegt nicht darin, dass sie Moralvorstellungen verwirklicht, sondern dass sie Bürger schützt und Chancen zu Selbstentfaltung und Emanzipation eröffnet. Und genau das tut die Verhüllungsinitiative nicht. Wohl aber der Gegenvorschlag des Bundes."



"Schon nach geltendem Recht macht sich strafbar, wer eine Frau zwingt, ihr Gesicht zu verhüllen."



"Reine Symbolpolitik." - In den Kantonen Tessin und Sankt Gallen wurden in vier Jahren nur 60 Verstöße gemeldet, ähnlich viele wie bei Fußball-Hooligans.



"Der Islam wird pauschal als das abzuwehrende Andere dargestellt."



"Der Zusammenhang von Burka und einem politischen Islamismus und buchstabengläubigen Salafismus ist erstaunlich lose, derjenige mit Gewaltextremismus noch geringer." (Der Religionswissenschafter Andreas Tunger-Zanetti)



"Ein Verbot machte noch viel mehr Betroffene für den islamistischen Opferdiskurs und Stigmatisierungsvorwürfe anfällig - und wäre damit kontraproduktiv."



"Es ist lächerlich, respektlos und verletzend, über mich als Nikab-Trägerin zu urteilen, ohne mich zu kennen." (Die Schweizer Konvertitin Valentina Weiss, 32)



"In Frankreich führte erst die Verbotsdiskussion 2009 zu einem Nikab-Boom. Plötzlich begannen sich deutlich mehr junge Frauen für Vollverschleierung, Salafismus und Dschihad zu interessieren. Konvertiten machen rund 1 Prozent der muslimischen Gesamtbevölkerung in Frankreich aus; bei den Nikab-Trägerinnen sind es 50 Prozent. Die andere Hälfte sind junge Frauen aus muslimischen Einwanderfamilien, die nicht religiös erzogen wurden. Der Nikab ist bei ihnen nicht Zeichen einer erzwungenen Unterwerfung, sondern eine Revolte gegen Eltern und Herkunftsmilieu, die besagt: Ihr habt eure Identität verraten und euch angepasst. Ich kehre zu meinen Wurzeln zurück." (Die Pariser Soziologin Agnes de Feo)



"Für Salafistinnen ist die Vollverschleierung kein Diktat, sondern eine besondere moralische Auszeichnung, ihre eigenverantwortlichste Entscheidung. Nichts könnte absurder sein als der Vorwurf, sie würden sich durch Vollverschleierung unterwerfen." (Agnes de Feo)



"Das französische Nikab-Verbot wurde von der überwältigenden Mehrheit der Muslime als islamfeindlich empfunden. Es wurde wieder von ihnen verlangt, sich zu rechtfertigen und von Glaubensgenossinnen zu distanzieren. Das Verbot hat einen weiteren Beitrag zur Spaltung der französischen Gesellschaft geleistet." (Agnes de Feo)



"Gerade weil religiöse Kleidung die richtige Gesinnung vermitteln soll, wurde sie von weltlicher Seite immer mit Verboten bekämpft - mit demselben Furor wie dem der Religiösen. Wie bei Atatürks Hut-Gesetz von 1925 geht es beim Burka-Verbot darum, eine störende Gesinnung durch eine Modevorschrift auszumerzen."



"Feministische Argumente dürfen nicht als Deckmantel für Islamophobie missbraucht werden."



"Die Probe der Religionsfreiheit besteht darin, das zu akzeptieren, was für einen selbst nicht passt. Vollverschleierung mag ein größerer Brocken zu schlucken sein als andere seltsame Bräuche - aber letztlich geht es auch hier um das Prinzip, anderes zu ertragen, solange es nicht in Widerspruch zum Gesetz steht."

Diese Nachricht wurde am 07.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.