In der Schweiz haben zehntausende Frauen für mehr Gleichberechtigung demonstriert.

Sie forderten unter anderem eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Allein in Bern beteiligten sich rund 10.000 Frauen an den Protesten, darunter Verteidigungsministerin Amherd und mehrere weibliche Abgeordnete. Viele Demonstrantinnen trugen lilafarbene Kleidung und trommelten auf Töpfen und Pfannen.



Die Gleichheit der Geschlechter wurde 1981 in der Schweizer Verfassung verankert. Trotzdem verdienen Frauen laut Statistikamt im Schnitt immer noch 20 Prozent weniger als Männer, bei gleicher Qualifikation sind es acht Prozent. Zudem sind die Kosten für Kindertagesstätten vergleichsweise hoch.