Ärzte bereiten ein eben entnommenes Kinderherz in einem Spital in Frankreich für den Transport nach Zürich vor. (Bild von 2011) (laif/ Keystone Schweiz/ Gaetan Bally)

Bei einer Volksabstimmung sprachen sich 60 Prozent dafür aus, dass künftig die Widerspruchsregel gilt. Das heißt, dass jeder Mensch als potenzieller Organspender gilt - wenn er nicht zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen hat. Die Schweizer Regierung hofft, dass durch diese Regelung künftig mehr Organe für Schwerkranke zur Verfügung stehen. Kritiker befürchten, dass zu viel Druck auf die Menschen ausgeübt wird, die keine Organe spenden wollen.

Bislang gilt in der Schweiz - genau wie in Deutschland - die Zustimmungslösung: Organe dürfen nur Menschen entnommen werden, die sich dazu ausdrücklich bereit erklärt haben: zum Beispiel mit einem Organspendeausweis oder einem Eintrag in einem Online-Register. Die Widerspruchslösung gilt bereits in zahlreichen europäischen Ländern, darunter Frankreich, Italien, Österreich und Spanien.

