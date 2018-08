Der Sicherheitsdirektor des Schweizer Kantons Genf, Maudet, beklagt eine qualitative Zunahme der Gewalt gegenüber Frauen in der Schweiz.

Nicht die Anzahl der Delikte sei gestiegen, sagte Maudet der NZZ am Sonntag und der Zeitung SonntagsBlick. Man verzeichne eine viel härtere Gewalt, die oft keinen weiteren Zweck verfolge. Oft seien Alkohol und Drogen im Spiel, manchmal spiele auch der kulturelle Hintergrund der Täter eine Rolle. Offenbar gebe es jetzt eine Generation von 18- bis 30-jährigen Männern, von denen manche jede Gewalthemmung vermissen lassen, betonte Maudet. Er wies zudem darauf hin, dass der Respekt insbesondere gegenüber Polizistinnen stark abgenommen habe.



Der Genfer Sicherheitsdirektor plädierte für die Schaffung einer nationalen Plattform gegen Gewalt an Frauen. Ziel sei es, den Kampf gegen Gewalt an Frauen zu verstärken und national zu koordinieren. Zugleich schloss er sich der Forderung nach mehr Frauen im Polizeidienst an. Für Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden seien, sei es viel schwieriger, einen Vorfall einem Mann zu schildern als einer Frau. Das sei einer der Gründe, warum man in der Schweiz vor allem mehr Polizistinnen brauche.



Maudat bezog damit Stellung zu den Attacken auf fünf Frauen in Genf, die von Männern auf offener Straße verprügelt wurden. Eine der Frauen lag tagelang im Koma. Nach der Attacke wurden in mehreren Schweizer Städten Kundgebungen gegen Gewalt an Frauen organisiert.