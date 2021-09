Der frühere einflussreiche Sportfunktionär Scheich Ahmad Al-Sabah aus Kuweit ist zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Ein Gericht in Genf befand das Mitglied der kuweitischen Herrscherfamilie der Urkundenfälschung für schuldig. Es verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von 30 Monaten, die er zur Hälfte im Gefängnis absitzen soll. Al-Sabah kündigte Berufung an.



Hintergrund des Verfahrens sind von Al-Sabah erhobene Vorwürfe gegen einen früheren Premierminister Kuwaits und einen Regierungssprecher, öffentliche Mittel veruntreut und einen Umsturz versucht zu haben. Al-Sabah hatte dazu Beweisvideos und Dokumente vorgelegt, die sich später als gefälscht erwiesen. A-Sabah argumentiert, er habe die Videos für echt gehalten.



Das Betrugsverfahren fand in der Schweiz statt, weil einer der Mitangeklagten des Scheichs zum Zeitpunkt des angeblichen Putschversuchs ein in Genf ansässiger Anwalt war, der ihn vertrat. Der Fall hat die kuwaitische Herrscherfamilie gespalten und den Scheich veranlasst, sich von einigen seiner sportlichen Ämter zurückzuziehen - einschließlich seiner Mitgliedschaft im Internationalen Olympischen Komitee. Der Funktionär war einer der wichtigsten Helfer bei der Wahl des Deutschen Thomas Bach zum IOC-Präsidenten im Jahr 2013. Al-Sabah war zwischen 2015 und 2017 auch Mitglied der Exekutive des Fußball-Weltverbands FIFA.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.