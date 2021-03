Bei der Volksabstimmung in der Schweiz zeichnet sich ein knappes Ja für ein landesweites Verhüllungsverbot ab.

Nach einer ersten Hochrechnung stimmten 51 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer für den Gesetzesvorschlag. Die Vorlage aus dem Umfeld der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei sieht vor, dass niemand sein Gesicht an öffentlichen Orten verdecken darf, also etwa auf der Straße, bei Behörden oder in Fußballstadien. Der Entwurf zielt auf ein Verbot der muslimischen Kopfverhüllungen Burka und Nikab ab.



Die Schweizer Regierung, das Parlament und alle großen Parteien außer der SVP haben sich gegen den Gesetzesvorschlag ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.