Schweizer Forscher haben nach eigenen Angaben die mathematische Kreiszahl Pi so genau wie noch nie berechnet.

ie die Fachhochschule Graubünden mitteilte, legten sie mit 62,8 Billionen Stellen hinter dem Koma die bislang exakteste Berechnung vor. Sie übertrafen damit den bestehenden Rekord um 12,8 Billionen Stellen. Auf drei signifikante Stellen gerundet hat die Kreiszahl Pi ungefähr den Wert 3,14. Die Forscher brauchten für die Berechnung 108 Tage. Der Sinn des Projekts liege nicht in der genauen Kenntnis der Ziffernfolge, sondern im Weg, diese Ziffernfolge berechnen zu können, heißt es.



Pi gibt das Verhältnis des Kreisumfangs zum Durchmesser an. In anderen Worten: Der Umfang eines Kreises ist etwa 3,14 Mal länger als sein Durchmesser.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.