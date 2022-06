Krieg in der Ukraine: die Infrastruktur des Landes ist großflächig zerstört. (picture alliance / dpa / Zumapress / Mykhaylo Palinchak)

Wie ein Sprecher der Schweizer Regierung mitteilte, findet am 4. und 5. Juli in Lugano im Kanton Tessin eine entsprechende Konferenz statt. Dabei sollen Vertreterinnen und Verteter aus 40 Ländern darüber beraten, wie die im russischen Angriffskrieg zerstörte Infrastruktur der Ukraine zügig wieder in Stand gesetzt werden kann. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj hat seine Teilnahme zugesichert.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.