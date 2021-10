Die Schweiz will ärmere EU-Länder demnächst wieder finanziell in der Entwicklung unterstützen.

Dafür sollen nach einer Entscheidung des Parlaments in Bern über mehrere Jahre umgerechnet 1,2 Milliarden Euro fließen. Das Geld war jahrelang blockiert worden. Die Schweiz ist nicht EU-Mitglied, nimmt aber über bilaterale Verträge unter anderem am Binnenmarkt teil. Im Gegenzug wurden Zahlungen zur Förderung der ärmeren EU-Länder vereinbart.



Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union haben sich abgekühlt, seit die EU ein Rahmenabkommen abschließen wollte, um das Land enger an sich binden. Um Druck auszuüben, stoppte sie 2019 die Anerkennung der Schweizer Börse als gleichwertig mit EU-Institutionen. Die Schweiz brach daraufhin die Verhandlungen über das Abkommen ab.

