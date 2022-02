Sollen Tierversuche verboten werden? Darüber können die Schweizerinnen und Schweize rheute abstimmen (Symbolbild). (imago stock&people)

In einer Volksabstimmung sprachen sich rund 57 Prozent der Wählerinnen und Wähler dafür aus. Tabakwerbung in der Schweiz muss nun überall dort verboten werden, wo Kinder und Jugendliche sie sehen könnten. So darf es in der Öffentlichkeit keine Plakate mit Tabakprodukten mehr geben.

Medienpaket der Regierung scheitert

Auch das Medienpaket der Regierung mit staatlichen Subventionen für Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien scheiterte in der Volksabstimmung. Gut 55 Prozent der Wählerinnen und Wähler lehnten die Pläne ab. Gegner hatten argumentiert, dass die Medien damit ihre Unabhängigkeit verlören. Die Regierung wollte mit Subventionen verhindern, dass weitere Zeitungen eingestellt werden oder private Radiosender aufgeben müssen.

Tierversuche werden nicht verboten

Desweiteren wurde mit 79 Prozent eine Vorlage gegen Tierversuche abgelehnt. Die Initiative von Tierschützern sah ein radikales Verbot vor. Vertreter der Pharma-Branche und Wissenschaftler hatten im Vorfeld gewarnt, dass ohne Tierversuche kaum Fortschritte bei der Erkennung und Behandlung von Krankheiten möglich wären. Für Tierversuche gelten in der Schweiz strenge Vorgaben - abgestuft je nach Schwere der Eingriffe. In den vergangenen Jahren ist der Einsatz von Tierversuchen in der Schweiz deutlich zurückgegangen. Nach knapp zwei Millionen Versuchstieren pro Jahr in den 80er Jahren sind es nach Angaben der Schweizer Bundesbehörden nun etwa 560.000 jährlich.

