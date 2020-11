Die mutmaßliche Täterin eines Messerangriffs im schweizerischen Lugano hat vor drei Jahren Kontakt zu einem dschihadistischen Kämpfer unterhalten.

Die 28-jährige Frau habe 2017 versucht, zu dem Mann nach Syrien zu reisen, sei jedoch an der türkisch-syrischen Grenze aufgehalten worden, teilte die Polizei mit. Weiter hieß es, die Schweizerin habe unter psychischen Problemen gelitten. Sie hatte gestern in einem Kaufhaus in Lugano zwei Frauen angegriffen und verletzt. Die Ermittler gehen von einer islamistisch motivierten Tat aus.

