In der Schweiz hat die für Justiz zuständige Bundesrätin Keller-Sutter weitere Schritte in Aussicht gestellt, um gegen Gewalt an Frauen vorzugehen.

Sie wolle eine Roadmap, die zeige, wo der Bund und die Kantone Verbesserungspotenzial hätten, sagt die Politikerin im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag. Im Frühling soll eine Tagung mit Vertretern von Bund, Kantonen und privaten Organisationen stattfinden. Dort sollten Fachleute "sämtliche Maßnahmen zusammentragen", die für einen effektiveren Opferschutz nötig seien.



Justizministerin Keller-Sutter sagte, sie sei für einen besseren Schutz der Frauen grundsätzlich auch bereit, stärker in die Privatsphäre von Paaren einzudringen. "Warum soll der Staat eingreifen, wenn es zu Übergriffen auf dem Trottoir kommt, aber nicht, wenn dasselbe im Haushalt passiert?", fragte die liberale Politikerin in dem Zeitungsinterview.



2020 sind in der Schweiz mindestens 15 Frauen von einem Mann getötet worden, wie die "NZZ am Sonntag" mit Verweis auf eine aktuelle Liste auf der Website StopFemizid.ch berichtet. Im Jahr davor erfasste die Polizei demnach 19.700 Taten mit häuslicher Gewalt.

