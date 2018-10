In der Schweiz ist ein nationales Organspenderegister freigeschaltet worden, das den Organspendeausweis ersetzen soll.

Durch ein Ja oder Nein in der Datenbank können Ärzte bei einer Transplantation einfacher feststellen, wofür sich der Verstorbene entschieden hat. In der Datenbank kann man auch angeben, ob man nicht transplantierbare Organe oder Gewebe für Forschungszwecke zur Verfügung stellen will. Die Schweizer Stiftung für Transplantation "Swisstransplant" teilte mit, dass nicht mal bei jedem Zehnten, der im Krankenhaus sterbe, ein Spenderausweis gefunden werde.



In Deutschland können Menschen ihre Bereitschaft zur Organspende noch nicht zentral registrieren lassen. Es gibt aber Pläne, das Ja oder Nein in Zukunft zum Beispiel auf der Krankenkassen-Karte, im Personalausweis oder Führerschein eintragen zu lassen. Auch die Widerspruchsregelung, nach der ein Mensch aktiv widersprechen muss, um kein potenzieller Spender zu sein, wurde zuletzt von Gesundheitsminister Spahn erneut zur Diskussion gestellt.